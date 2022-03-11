Летевший в Москву из-за границы самолет развернулся из-за сообщения о бомбе

Самолет, летевший из Белграда в Москву, сменил курс из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Белграда в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает местное информационное агентство «Танюг».

Так, заграничное воздушное судно Airbus A330-200 вылетело из столицы Сербии в 14:14 по местному времени, однако в 14:51 было вынуждено сменить курс из-за сообщения о бомбе на борту.

Из лайнера эвакуировали 209 пассажиров и членов экипажа. «Сотрудники Специального антитеррористического подразделения (SAJ) со служебными собаками досматривают самолет», — передает агентство. Аэропорт Белграда продолжает работу в штатном режиме.

Ранее, 10 марта, пассажирский самолет, следующий из Москвы в Махачкалу, благополучно сел в пункте назначения после сигнала тревоги. Как заявил источник в авиационных службах, причина, по которой лайнер подал сигнал тревоги, еще устанавливается. Воздушное судно приземлилось по графику.