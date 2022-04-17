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Дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением

The Sun: дерматолог рассказала, что излучение при сушке ногтей в лампе ускоряет старение

Фото: Shutterstock

Дерматолог Адель раскрыла связь между маникюром и старением. На соответствующее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. Так, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой, рассказала она.

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Кроме того, героиня ролика отметила, что последствия данного типа маникюра могут проявляться в виде обесцвечивания или пожелтения ногтевых пластин. Однако если от процедуры не получается отказаться, то перед ней следует использовать солнцезащитный крем, а также наносить на ногти укрепляющую базу, которая позволит минимизировать вред.

Ранее в апреле российский врач-косметолог, дерматолог Ольга Андриянова назвала ежедневные важные правила для красоты. По словам медика, условием для поддержания привлекательной внешности является утренний пятиминутный массаж лица и тела, после которого следует принять контрастный душ. Кроме того, специалист напомнила о важности применения солнцезащитного крема перед выходом на улицу. Помимо этого, в число необходимых процедур вошло очищение лица и шеи с помощью специальных средств: геля, молочка или мусса.

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Алина Гостева
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