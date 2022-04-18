В турецком Стамбуле произошел взрыв

В Стамбуле в районе Бейоглу произошел взрыв в подземных сооружениях

В турецком Стамбуле в одном из районов города произошел взрыв в подземных кабельных сооружениях одного из зданий, из-за сильного задымления ведется эвакуация местных жителей, сообщает турецкая газета Sabah.

«В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — говорится в сообщении. Информации о возможных жертвах в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что у побережья Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi. Это произошло в 300 километрах к востоку от Гонконга в субботу, 16 апреля, в районе 16 часов по местному времени. В результате погиб один человек, еще шесть членов экипажа пострадали. На место аварии для эвакуации пострадавших были направлены два вертолета Государственной летной службы Китая. Причина взрыва остается неизвестной.

