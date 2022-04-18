Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В турецком Стамбуле произошел взрыв

В Стамбуле в районе Бейоглу произошел взрыв в подземных сооружениях

Фото: Globallookpress.com

В турецком Стамбуле в одном из районов города произошел взрыв в подземных кабельных сооружениях одного из зданий, из-за сильного задымления ведется эвакуация местных жителей, сообщает турецкая газета Sabah.

«В Бейоглу прогремел взрыв в подземных кабельных сооружениях. Из здания эвакуируют жителей из-за сильного задымления на улице», — говорится в сообщении. Информации о возможных жертвах в результате происшествия нет.

Ранее стало известно, что у побережья Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi. Это произошло в 300 километрах к востоку от Гонконга в субботу, 16 апреля, в районе 16 часов по местному времени. В результате погиб один человек, еще шесть членов экипажа пострадали. На место аварии для эвакуации пострадавших были направлены два вертолета Государственной летной службы Китая. Причина взрыва остается неизвестной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Германия раскрыла планы об отказе от российского газа
В турецком Стамбуле произошел взрыв
Пропавшая на Урале группа туристов с двумя детьми нашлась
Внук Алисы Фрейндлих назвал любимые места в Москве
В России описали ответ на возможное вступление Финляндии в НАТО
Российские нефтезаводы резко снизили цены в попытке избежать остановки
Россияне массово обеспокоились охраной квартир
Команда Овечкина досрочно вышла в плей-офф НХЛ
Минобороны показало последствия удара «Точки-У» в Запорожской области
Названы профессии самых проблемных в разводе мужчин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.