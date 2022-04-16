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В Гонконге взорвался нефтяной танкер

В результате взрыва танкера Chuang Yi у побережья Гонконга погиб один человек

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

У побережья Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в 300 километрах к востоку от Гонконга в субботу, 16 апреля, в районе 16 часов по местному времени. В результате происшествия погиб один человек, еще шесть членов экипажа пострадали.

На место аварии для эвакуации пострадавших направлены два вертолета Государственной летной службы Китая. Причина взрыва остается неизвестной.

Ранее в январе в акватории Черного моря загорелся танкер Almuntazah с сотнями тонн мазута под флагом Коморских островов. Инцидент произошел в пяти километрах от мыса Железный рог. На борту судна, принадлежащего Великобритании, было более 700 тонн мазута.

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Мария Гейн
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