В Гонконге взорвался нефтяной танкер

В результате взрыва танкера Chuang Yi у побережья Гонконга погиб один человек

У побережья Гонконга взорвался нефтяной танкер Chuang Yi. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в 300 километрах к востоку от Гонконга в субботу, 16 апреля, в районе 16 часов по местному времени. В результате происшествия погиб один человек, еще шесть членов экипажа пострадали.

На место аварии для эвакуации пострадавших направлены два вертолета Государственной летной службы Китая. Причина взрыва остается неизвестной.

Ранее в январе в акватории Черного моря загорелся танкер Almuntazah с сотнями тонн мазута под флагом Коморских островов. Инцидент произошел в пяти километрах от мыса Железный рог. На борту судна, принадлежащего Великобритании, было более 700 тонн мазута.