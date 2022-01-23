В Черном море загорелся танкер с сотнями тонн мазута

В акватории Черного моря загорелся танкер Almuntazah с сотнями тонн мазута под флагом Коморских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в пяти километрах от мыса «Железный рог» в ночь на воскресенье, 23 января. На борту судна, принадлежащего Великобритании, более 700 тонн мазута. Пострадавших нет, экипаж в составе семи российских граждан эвакуирован на буксир «Бритиш» под флагом Молдовы.

К месту из порта Новороссийск прибыли многофункциональные аварийно-спасательные суда «Спасатель Демидов» и «Меркурий». Сейчас танкер находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.

В экстренных службах добавили, что по состоянию на 6:00 визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке аварийной партии на судно. К тушению привлечены 27 человек и три единицы техники.

Ранее взрыв произошел на нефтяном танкере «Семен Дежнев» в акватории реки Лены в Иркутской области около населенного пункта Петропавловское. Пострадали два члена экипажа судна. Сам танкер не потерял ход, разлива нефтепродуктов в море замечено не было. Силы МЧС не привлекались, так как в результате взрыва не последовало возгорания.