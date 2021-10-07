Появились подробности взрыва на российском нефтяном танкере

Пострадавших при взрыве на нефтяном танкере «Семен Дежнев» эвакуируют на вертолете

К нефтяному танкеру «Семен Дежнев», на котором произошел взрыв, отправили вертолет санавиации для эвакуации пострадавших. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Отмечается, что силы МЧС не привлекались, так как в результате взрыва не последовало возгорания.

Об инциденте стало известно 7 октября. Взрыв произошел в акватории реки Лены в Иркутской области около населенного пункта Петропавловское. На танкере взорвались пары нефтепродуктов.

В результате происшествия пострадали два члена экипажа судна, которых передали медикам из бригады скорой помощи. Сам танкер не потерял ход, разлива нефтепродуктов в море замечено не было.