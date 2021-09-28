В заливе Азовского моря зафиксировали разлив нефтепродуктов

Глава Росприроднадзора Радионова: в порту «Темрюк» произошла утечка нефтепродуктов с судна

В порту «Темрюк» на Таманском полуострове в Краснодарском крае нашли следы утечки нефтепродуктов. Разлив топлива произошел в заливе Азовского моря с судна «Леди Лейла», рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram-сторис 28 сентября.

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Руководитель ведомства отметила, что утечки нефтепродуктов в российских акваториях становятся неприятной закономерностью. Родионова добавила, что ранее маслянистую пленку от топлива зафиксировали у строящихся причалов порта Мечел-Темрюк.

«Не нужно думать, что порт — это обязательно грязно. Нефтепродукты будут обнаружены, а виновные в их утечках — привлечены к ответственности», — пообещала глава ведомства. Морской порт Мечел-Темрюк находится в устье реки Кубань в четырех километрах от города Темрюк и открыт для захода иностранных судов.

В начале августа сообщалось о разливе нефти на морском терминале КТК под Новороссийском. Инцидент, опасный для экологии, произошел во время погрузки греческого танкера Minerva Symphony. У выносного причала разрушился гидрокомпенсатор.