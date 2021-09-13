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Спасатели занялись ликвидацией разлива нефти в российском регионе

МЧС: спасатели ликвидируют разлив нефти на частично обмелевшем протоке реки Обь
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Спасатели МЧС устраняют последствия разлива нефтепродуктов на реке Обь, который произошел в Колыванском районе Новосибирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ведомство.

Пятно площадью около 100 квадратных метров растянулось вдоль береговой линии на частично обмелевшем протоке реки Обь. Его обнаружил местный житель, который сообщил информацию МЧС.

По предварительным данным, радужные пятна на воде могли появиться от баржи, которая в данный момент находится на утилизации. Спасатели установили ограждения длиной восемь метров, чтобы не допустить распространения загрязнения. Позднее в понедельник, 13 сентября, пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, в ходе которого будут приняты решения по сбору и утилизации загрязненного грунта.

На прошлой неделе, 7 сентября, разлив нефти обнаружили
на реке в Пермском крае. Там нашли нефтяное пятно протяженностью 150 метров. Нефтепродукты разлились вдоль береговой линии реки Кама в районе улицы Невская в городе Краснокамске. Линейный отдел МВД России на транспорте начал проверку, результаты которой будут доложены сотрудникам транспортной прокуратуры.

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