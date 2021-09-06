Раскрыты подробности утечки нефти в Мексиканском заливе

В Мексиканском заливе около побережья США после урагана «Ида» произошел разлив нефти. Специалисты обнаружили в водной артерии три неработающих трубопровода. Подробности утечки раскрыло издание The Guardian.

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Компания Talos Energy, которая занимается разведкой и добычей нефти в Мексиканском заливе наняла частную команду дайверов Clean Gulf Associates, чтобы определить источник разлива. Специалисты обнаружили сломанный трубопровод диаметром около 30 сантиметров. Однако в Talos Energy заявили, что объект им не принадлежит. Дайверы также нашли еще два заброшенных трубопровода диаметром 10 сантиметров. На данный момент неизвестно, вытекала ли нефть оттуда.

На время работ местные власти установили на проблемном участке скиммеры, чтобы предотвратить утечку веществ и смягчить воздействие на окружающую среду. Береговая охрана пообещала вместе с коллегами разработать план восстановления водной артерии после того, как определится источник разлива.

Утечку нефти зафиксировали ранее с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и спутников. Протяженность нефтяного пятна достигла 16 километров водного пространства. Эксперты предположили, что сильный ветер повредил старый трубопровод, из-за чего произошел разлив.