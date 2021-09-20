Россиян возмутил слив нечистот в сибирскую реку

Жители поселка Миндерла Сухобузимского района Красноярского края пожаловались властям на загрязнение реки Бузим. Россиян возмутил слив нечистот рядом с акваторией. Инспекторы минэкологии сибирского региона подтвердили нарушение природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства 20 сентября.

Материалы по теме «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Краевые специалисты экологического надзора выясняют подробности ущерба экосистеме реки. По данным очевидцев, в почву неподалеку от водоема неизвестные сливали жидкие бытовые отходы, которые далее попадали в Бузим. Эксперты взяли пробы почвы и воды на участке и устанавливают источник загрязнения.

Экологи добавили, что второй инцидент с загрязнением водоема выявили вблизи деревни Жайма Манского района. Там зафиксировали разлив нефтепродуктов на площадке ранее действовавшего карьера в 25 квадратных метров. Экологи начали поиск виновных.

В мае-июне 2021 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) выявил 30 фактов загрязнения рек в Сибири золотодобытчиками. Хуже всего, по данным экспертов, ситуация обстоит в Красноярском крае, где в начале лета зафиксировали 14 случаев ущерба водоемам протяженностью 816 километров.