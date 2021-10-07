На российском нефтяном танкере произошел взрыв

На нефтяном танкере «Семен Дежнев», который в настоящее время находится в акватории реки Лены в Иркутской области, произошел взрыв. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 10:30 по московскому времени близ населенного пункта Петропавловское. На судне взорвались пары нефтепродуктов.

В результате случившегося пострадали два члена экипажа, их передали медикам из бригады скорой помощи. При этом разлива нефтепродуктов не произошло. Также известно, что судно не потеряло ход.

В октябре 2020 года взрыв произошел на борту танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море, в устье Керченского пролива. На его борту находились 13 человек, троих из них взрывной волной выбросило за борт. Остальных членов экипажа спасло проходящее мимо судно «Сириус».