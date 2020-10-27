Найдены тела погибших с взорвавшегося российского танкера в Азовском море

Следователи обнаружили тела погибших членов экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», на борту которого произошел взрыв 24 октября в Азовском море. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Елена Марковская.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия найдены, предположительно, останки пропавших членов экипажа. Назначены генетические экспертизы для установления личности погибших. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

24 октября примерно в 18:30 по местному времени во время следования танкера «Генерал Ази Асланов» из нейтральных вод Черного моря произошло возгорание взрывоопасной смеси груза-легковоспламеняющийся жидкости «Нафта» во втором грузовом танке. На его борту находились 13 человек, троих из них взрывной волной выбросило за борт. Остальных членов экипажа спасло проходящее мимо судно «Сириус».