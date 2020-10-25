Аварийный российский танкер показали после взрыва

Российский танкер, «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября прогремел взрыв, показали после аварии. Видео опубликовал телеканал Telegram-канал Mash.

Запись сделана в темное время суток, состояние палубы на ней не видно, однако известно, что после взрыва она сильно пострадала. Как сообщалось ранее, взрывной волной ее вывернуло наружу. В настоящее время судно отбуксировано на якорную стоянку.

Взрыв на борту судна «Генерала Ази Асланова» произошел 24 октября, когда он направлялся в Ростов-на-Дону из порта «Кавказ». На его борту находилось 13 человек, троих из них взрывной волной выбросило за борт, в настоящее время ведутся их поиски. Остальных членов экипажа спасло проходящее мимо судно «Сириус».

По предварительным данным, взрыв произошел из-за паров нефтепродуктов. Утечки топлива или нефтепродуктов не произошло, нефтяных пятен в акватории не выявлено.