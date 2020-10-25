Раскрыто будущее российского танкера после взрыва

Российский танкер «Генерал Ази Асланов», терпящий бедствие в Азовском море, отбуксируют на якорную стоянку. Будущее судна раскрыли ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

По его словам, стоянка находится в 7-8 милях от места ЧП, ближе к берегу Краснодарского края.

К настоящему моменту специалисты обследовали танкер. «Поступления воды на судно не наблюдается, пробоина выше ватерлинии. Так как был мощный взрыв, вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, возможно, и привело к крену танкера», — отметил собеседник агентства. Угол наклона судна составляет 7-10 градусов.

Ранее в Росморречфлоте не исключили, что танкер может затонуть.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По неофициальной информации, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. В момент взрыва танкер был пустой.