На российском танкере в Азовском море прогремел взрыв

На танкере под российским флагом в Азовском море прогремел взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В Росморречфлоте заявили, что 10 человек спасены, судьба 3 человек неизвестна, ведутся их поиски.

«Интерфакс» со ссылкой на информированные источники пишет, что взрыв произошел на танкере «Генерал Ази Асланов» в Керченском проливе. По данным агентства, экипаж состоит из 13 человек, 4 находятся на борту, 6 спасены, ведутся поиски еще 3 человек.

Уточняется, что судно находится на плаву, пожара нет.