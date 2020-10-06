Африканские пираты освободили российских моряков

Захваченные пиратами весной в Гвинейском заливе трое российских моряков с судов Djibloho и Rio Mitong освобождены. Об этом сообщается на сайте посольства России в Нигерии.

Дипломаты отметили, что освобождение — результат совместных действий посольства, властей Нигерии и судовладельческой компании. В настоящее время моряки находятся в региональном штабе военно-морских сил Нигерии — там они пройдут медосмотр, после чего вернутся домой.

Известно, что Rio Mitong шло под флагом Коморских островов. С этого судна были похищены два члена экипажа: россиянин и украинец. Пираты на скоростной лодке подошли к судну, стоявшему в порту Малабо.

В июле сообщалось, что пираты атаковали танкер Curacao Trader у берегов Нигерии в Гвинейском заливе и захватили в заложники 15 членов экипажа с гражданами России и Украины. Судно находилось в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса, когда на борт судна поднялись восемь вооруженных бандитов.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии XXI века — в основном это хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

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