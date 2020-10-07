Освобожденные из рук пиратов российские моряки обратились к Дерипаске

Освобожденные из рук пиратов в Гвинейском заливе российские моряки обратились с благодарностью к предпринимателю Олегу Дерипаске, который заплатил за них выкуп. Об этом сообщает РБК.

На видео присутствуют россияне Вячеслав Сечин (член экипажа судна Djibloho), Алексей Перфильев (судно Rio Mitong) и Валентин Нечай, украинец Александр Балашов и неназванный гражданин Гвинеи. Они поблагодарили положившего конец пятимесячным трудностям Дерипаску, назвав его «настоящим мужиком».

6 октября сообщалось, что захваченные пиратами весной в Гвинейском заливе трое российских моряков с судов Djibloho и Rio Mitong освобождены.

Российские дипломаты заверяли, что освобождение — результат совместных действий посольства, властей Нигерии и судовладельческой компании. Сейчас моряки находятся в региональном штабе военно-морских сил Нигерии — там они пройдут медосмотр, после чего вернутся домой.

Известно, что Rio Mitong шло под флагом Коморских островов. С этого судна были похищены два члена экипажа: россиянин и украинец. Пираты на скоростной лодке подошли к судну, стоявшему в порту Малабо.

Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии XXI века — в основном это хорошо вооруженные бандформирования, специализирующиеся на похищении нефтепродуктов.

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