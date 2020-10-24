Раскрыто состояние спасенных с танкера после взрыва российских моряков

Состояние 10 моряков, спасенных с российского танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море после взрыва, оценивается как удовлетворительное. Об этом со ссылкой на ГУМЧС по Краснодарскому краю сообщает РИА Новости.

В ведомстве добавили, что моряков эвакуировали на буксир «Сириус». Поиски еще трех человек, которых после взрыва выбросило за борт, продолжаются. Также идет обследование судна.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, судьба трех человек неизвестна. Танкер накренился, Росморречфлот не исключил, что он может затонуть.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ.