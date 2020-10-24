Стали известны личности пропавших после взрыва на российском танкере моряков

После взрыва на российском танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море пропали трое моряков — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. По предварительным данным, весь экипаж судна состоял из россиян. Подробности о личностях пропавших сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По его словам, их поиски в настоящий момент продолжаются. «В течение часа к поискам планируется подключить вертолет Ми-8, который вылетит из Симферополя. Еще два вертолета — из Крыма и Геленджика — присоединятся к поискам утром», — рассказал собеседник агентства. Источник ТАСС добавил, что круг поиска, по регламенту, расширен. Операцию не будут приостанавливать до утра.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Танкер накренился, Росморречфлот не исключил, что он может затонуть.

По неофициальной информации, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. В момент взрыва танкер был пустой.