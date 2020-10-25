Аварийный российский танкер в Азовском море отбуксовали на стоянку

Аварийный танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября прогремел взрыв, отбуксовали на якорную стоянку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. По словам собеседника издания, буксировка завершена рано утром.

Как говорили ранее в Росморречфлоте, стоянка находится в 7-8 милях от места взрыва, ближе к берегу Краснодарского края. В агентстве морского и речного транспорта рассказали, что из-за взрыва на судне вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта. Утечки топлива или нефтепродуктов не произошло, нефтяных пятен в акватории не выявлено, отметили в агентстве.

Взрыв на борту танкера «Генерал Ази Асланов» произошел вечером 24 октября в Азовском море в устье Керченского пролива. Трех членов экипажа выбросило за борт, в настоящее время их ищут. Еще 10 человек спасло проходящее мимо судно «Сириус». По предварительным данным, взрыв произошел из-за паров нефтепродуктов. Танкер был пустым и шел в Ростов-на-Дону.