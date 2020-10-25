Определено состояние российского танкера до взрыва

Начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин раскрыл состояние российского танкера «Генерал Ази Асланов» до взрыва. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, судно прошло ремонтные работы и находилось в исправном состоянии. Окончательную причину взрыву предстоит определить комиссии.

Спасатели проведут осмотр места происшествия на предмет возможного разлива нефти и нефтепродуктов. В настоящее время там работают мотопомпы для откачки воды. Танкер находится в дрейфе, решение о его дальнейшей транспортировке будет принимать собственник, рассказал Волынкин.

Вечером 24 октября стало известно, что танкер отбуксируют на якорную стоянку, которая находится в 7-8 милях от места ЧП, ближе к берегу Краснодарского края. В Росморречфлоте рассказали, что из-за взрыва вывернуло часть палубы, конструкции которой свисают с правого борта, что, вероятно, и привело к крену танкера, который в настоящий момент составляет 7-10 градусов.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. Поиски еще трех моряков продолжаются.

По неофициальной информации, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. В момент взрыва танкер был пустой.