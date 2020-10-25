Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося танкера в Азовском море

Телеканал «Звезда» опубликовал запись переговоров экипажа танкера «Генерал Ази Асланов», пострадавшего в результате взрыва в Азовском мире, с диспетчерами сразу после аварии.

Так, один из членов команды сообщил, что за бортом, предположительно, оказались три человека. Он также рассказал о взрыве второго и первого танка. «Поиски по палубе результата не дали. В данный момент подходят буксиры, пересаживают людей, часть экипажа», — пояснил он.

Кроме того, из переговоров следует, что в результате взрыва судно полностью потеряло ход и управление. «Ничего не в работе, машины не в работе, полная потеря управления», — доложил член экипажа.

Ранее стали известны личности пропавших после взрыва на танкере. Так, пропали трое моряков — боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант. По предварительным данным, весь экипаж судна состоял из россиян. Круг поиска, по регламенту, расширен. Операцию не будут приостанавливать до утра.

Взрыв на борту судна произошел вечером 24 октября. К настоящему моменту 10 человек спасены, их состояние оценивается как удовлетворительное. По неофициальной информации, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары. Причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. В момент взрыва танкер был пустой.