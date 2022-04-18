Беременная Бритни Спирс снялась в бикини и вызвала споры среди фанатов

Фанаты раскритиковали беременную Бритни Спирс за видео в бикини из Мексики

Американская певица Бритни Спирс снялась в откровенном образе после того, как объявила в социальных сетях о третьей беременности от жениха Сэма Асгари. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

40-летняя поп-исполнительница поделилась видео с отдыха в Мексике, на котором, по ее словам, она уже находилась в положении. Знаменитость запечатлели лежащей на пляже у океана в бикини с цветочным принтом и солнцезащитных очках. На размещенных кадрах волосы звезды собраны в пучок, а на ее лице нет макияжа.

Публикация Спирс набрала более 747 тысяч лайков в соцсети и вызвала споры среди поклонников. Так, некоторые фанаты раскритиковали поведение певицы. «Бритни, тебе нужна помощь», «Странное поведение для беременной женщины», «Тебе пора остановиться», «К чему эти видео?», «У нее явно проблемы», — высказывались пользователи сети в многочисленных комментариях.

В то же время другие подписчики порадовались за Спирс. «Ты выглядишь по-настоящему счастливой!», «Продолжай в том же духе», «Беременная королева», «Хорошо, что ты вновь обрела счастье», «Давно не видела Бритни такой счастливой», — писали они.

Бритни Спирс рассказала о беременности 12 апреля. «Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок», — поделилась с фанатами звезда. Певица добавила, что будет заниматься йогой каждый день и планирует реже появляться на публике, чтобы избежать внимания папарацци.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 год, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

