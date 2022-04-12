Бритни Спирс рассказала о беременности

Певица Бритни Спирс заявила, что ждет третьего ребенка

Американская певица Бритни Спирс рассказала о своей третьей беременности в социальных сетях. Артистка ждет ребенка от своего жениха Сэма Асгари, передает РИА Новости.

«Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок», — поделилась с поклонниками звезда.

Бритни Спирс добавила, что будет заниматься йогой каждый день и планирует реже появляться на публике, чтобы избежать внимания папарацци.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 годы, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

Бритни Спирс находилась под опекой отца около 13 лет. Джейми Спирс отвечал не только за финансовые вопросы дочери, но и за творческие и личные. 13 ноября 2021 года суд в США прекратил многолетнее опекунство над исполнительницей.

