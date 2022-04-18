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В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 12 человек

На юге Турции туристический автобус вылетел с трассы из-за лопнувшей шины

Фото: Walter G. Allgöwer / Globallookpress.com

В ДТП с участием туристического автобуса на юге Турции пострадали 12 человек. Об этом в понедельник, 18 апреля, пишет газета Yeni Akit.

Уточняется, что инцидент произошел на трассе Манавгат — Кызылот. Транспортное средство, перевозившее отдыхающих, вылетело с дороги из-за лопнувшей во время движения шины. Согласно предварительной информации, в ДТП пострадали не менее 12 человек, в их числе граждане Германии.

Службы быстрого реагирования доставили пострадавших с ранениями разной степени тяжести в больницу Манавгата. В настоящее время им оказывается помощь.

Ранее в феврале в центральной Турции как минимум пять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом. По данным местных СМИ, в аварии пострадали 26 человек. В момент ДТП транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось. Авария произошла между населенными пунктами Аксарай и Конья.

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Валентина Процкова
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