В Турции в ДТП с туристическим автобусом погибли пять человек

В центральной Турции как минимум пять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «А хабер».

По данным телеканала, в аварии пострадали 26 человек. С ранениями различной степени тяжести их доставили в ближайшие больницы.

В момент ДТП туристический автобус вылетел с трассы и перевернулся. Авария произошла между населенными пунктами Аксарай и Конья.

«По предварительным данным, российских граждан [в аварии] нет. В посольство обращений от росграждан в связи с указанным ДТП не поступало», — сообщили в посольстве России в Турции.

В октябре на юге Турции в Анталье в ДТП с туристическим автобусом пострадали девять российских граждан. Водитель транспортного средства не справился с управлением, пересек разделительную линию и выскочил на встречную полосу, после чего перевернулся.