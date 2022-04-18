Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Бывший татарстанский полицейский осужден за использование рабского труда

Бывший полицейский из Татарстана осужден на пять лет за использование рабского труда

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывший полицейский в Татарстане осужден на пять лет колонии общего режима за использование рабского труда, его отец также осужден по этому делу, но получил условный срок. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 18 апреля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По данным ведомства, в 2019 году подсудимый приехал к 47-летнему знакомому. Тот проживал один, часто злоупотреблял спиртным. Полицейский сказал знакомому, что нужно съездить в отдел полиции, но на самом деле он под этим предлогом привез мужчину в дом своего отца. Там мужчина на несколько недель фактически стал рабом — полицейский вместе с отцом заставлял его трудиться, систематически избивая.

Позже, когда кто-то заявил о том, что мужчина пропал без вести, полицейский от имени своего невольника составил объяснение с указанием ложного местонахождения и заставил подписать документ. Когда преступление выявилось, мужчина пошел под суд по двум статьям УК РФ — за превышение должностных полномочий и использование рабского труда. Суд дал ему пять лет колонии общего режима, а его отцу, обвиненному лишь в использовании рабского труда, — два года условно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Полиция завела дело на положенца Новгородской области
Cтюардесса раскрыла способ бесплатно повысить класс обслуживания на борту
Названы вернувшиеся в моду популярные тренды из 1990-х
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Психолог перечислила главные ошибки родителей при общении с пьяным подростком
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.