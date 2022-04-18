Бывший татарстанский полицейский осужден за использование рабского труда

Бывший полицейский из Татарстана осужден на пять лет за использование рабского труда

Бывший полицейский в Татарстане осужден на пять лет колонии общего режима за использование рабского труда, его отец также осужден по этому делу, но получил условный срок. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 18 апреля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По данным ведомства, в 2019 году подсудимый приехал к 47-летнему знакомому. Тот проживал один, часто злоупотреблял спиртным. Полицейский сказал знакомому, что нужно съездить в отдел полиции, но на самом деле он под этим предлогом привез мужчину в дом своего отца. Там мужчина на несколько недель фактически стал рабом — полицейский вместе с отцом заставлял его трудиться, систематически избивая.

Позже, когда кто-то заявил о том, что мужчина пропал без вести, полицейский от имени своего невольника составил объяснение с указанием ложного местонахождения и заставил подписать документ. Когда преступление выявилось, мужчина пошел под суд по двум статьям УК РФ — за превышение должностных полномочий и использование рабского труда. Суд дал ему пять лет колонии общего режима, а его отцу, обвиненному лишь в использовании рабского труда, — два года условно.