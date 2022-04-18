Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине партий с оружием из Европы и США

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российскими Вооруженными силами на Украине были уничтожены крупные партии оружия из Европы и США. Об этом в понедельник, 18 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что иностранное вооружение находилось в объединенном центре обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, расположенному в районе Львова. Указанное оружие поступило на Украину за последние шесть дней.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта 2022
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля 2022

«Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов», — добавил Конашенков.

Ранее генерал-майор сообщил, что российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. По его словам, ударами удалось уничтожить четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине
Обнаружена неожиданная угроза национальной безопасности США в Арктике
Подержанные электрокары оказались дороже новых
Следователи завели дело после обстрела Первомайска
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине производившего «Точки-У» завода
Завершилось расследование в отношении бойца Новоселова по делу об изнасиловании
Место убийства семьи банкира в Москве попало на видео
Юрий Лоза обиделся на противников теории плоской Земли
Диетолог рассказала о правилах выбора кулича на Пасху
В Госдуме назвали Google отделом пропаганды Госдепа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.