Минобороны сообщило об уничтожении центра с оружием из Европы и США на Украине

Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине партий с оружием из Европы и США

Российскими Вооруженными силами на Украине были уничтожены крупные партии оружия из Европы и США. Об этом в понедельник, 18 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что иностранное вооружение находилось в объединенном центре обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск, расположенному в районе Львова. Указанное оружие поступило на Украину за последние шесть дней.

«Кроме того, в районе населенного пункта Васильков Киевской области уничтожен крупный склад боеприпасов», — добавил Конашенков.

Ранее генерал-майор сообщил, что российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. По его словам, ударами удалось уничтожить четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.