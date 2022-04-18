Минобороны сообщило об ударах «Искандерами» по объектам на Украине
Российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По данным ведомства, уничтожены четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские бойцы из группы специального назначения освободили заложников, которые удерживались украинскими националистами в мечети в Мариуполе. Уточняется, что спецоперацию провели в Приморском районе города после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
16 апреля в ведомстве рассказали, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», уточнили в Министерстве обороны.