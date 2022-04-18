Минобороны сообщило об ударах «Искандерами» по объектам на Украине

Минобороны России заявило об уничтожении ракетами «Искандер» 4 складов ВСУ с оружием

Российские ракетные войска нанесли удары высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» по объектам на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, уничтожены четыре склада с оружием и украинской военной техникой, а также три района сосредоточения у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские бойцы из группы специального назначения освободили заложников, которые удерживались украинскими националистами в мечети в Мариуполе. Уточняется, что спецоперацию провели в Приморском районе города после обращения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

16 апреля в ведомстве рассказали, что вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Остатки украинской группировки заблокированы на территории металлургического комбината «Азовсталь», уточнили в Министерстве обороны.