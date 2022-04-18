Гинцбург анонсировал старт испытаний «коктейля из антител» от COVID-19

Гинцбург заявил о старте испытаний «коктейля из антител» от COVID-19 18 апреля

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург анонсировал старт испытаний «коктейля из антител» от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в понедельник, 18 апреля, сообщает РИА Новости.

«В понедельник начнется введение препарата на основе моноклональных антител добровольцам. Уже все документы подписаны. В НИИ гриппа Минздрава в Санкт-Петербурге первому человеку введут препарат», — заявил он.

Специалист подчеркнул, что в исследовании принимают участие лишь здоровые добровольцы, оно рассчитано на один месяц. В случае успешного проведения первой фазы испытаний, планируется провести тесты препарата на больных COVID-19, после чего можно будет говорить о его регистрации Минздравом.

Ранее генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что при лечении коронавируса «коктейль из антител» показан в первую очередь людям из группы риска.