Иммунолог назвал главное условие лечения «коктейлем из антител» при COVID-19

Иммунолог Крючков счел необходимым применение «коктейля из антител» людям из группы риска

При лечении COVID-19 «коктейль из антител» показан в первую очередь людям из группы риска. Как работает препарат, «Ленте.ру» рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Главное условие при применении «коктейля из антител» — не упустить момент, когда нужно начинать лечение, утверждает иммунолог.

«Есть группа препаратов, она называется "моноклональные антикоронавирусные антитела", это генно-инженерный препарат. Моноклональные антитела показали свою умеренную эффективность. Но нужно очень своевременно начинать лечение — если случай запущен, это будет неэффективно. Чтобы раньше его применять, надо человека поместить в госпитальные условия, потому что на дому такие процедуры не делаются. Единственный вариант — выделять группы риска, и, если человек в нее попадает, нужно приглашать его на введение этого препарата в специально организованном дневном стационаре, условно говоря», — объяснил он.

Принцип действия простой: есть специальные искусственно созданные антитела, которые направлены на определенные антигены вируса SARS-CoV-2. Препарат вводится в кровь, а при соприкосновении с вирусными частицами начинает их обволакивать и не дает им дальше распространяться, попадать в клетки и размножаться Николай Крючков кандидат медицинских наук, иммунолог

Такие препараты наиболее эффективны для лечения, если в их составе использованы антитела к разным антигенам. Это позволяет использовать их для борьбы с разными штаммами коронавируса, рассказал Николай Крючков.

«Мутации SARS-CoV-2 приводят к тому, что вирусные частицы становятся не чувствительны к моноклональным антителам. У нас были такие американские и израильские препараты, которые создавались на раннем этапе эпидемии. Сейчас они уже практически не работают, неработающими стали в первую очередь однокомпонентные, которые содержали моноклональные антитела всего лишь к одному антигену. Когда разрабатывались эти препараты, в одном препарате использовались обычно два разных моноклональных антитела. Они были направлены на разные участки SARS-CoV-2. Когда появилась дельта, выяснилось, что одна часть препарата работает, а другая — нет», — утверждает специалист.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания «коктейля из антител» начнутся 18 апреля. По его словам, Министерство здравоохранения рассмотрит вопрос регистрации по итогам второй фазы исследования.

Ранее Гинцбург оценил эффективность «коктейля из антител» против варианта омикрон-штамма ВА.2, более известного как стелс-омикрон. «Он [препарат] работает, так как содержит антитела, способные проникать очень глубоко в структуру S-белка», — отметил он.

