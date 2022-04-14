В России зарегистрировали первый в мире изотермический тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал новый тест на коронавирус AmpliSens SC2-IT

Роспотребнадзор зарегистрировал новую тест-систему на коронавирус с низкой вероятностью ложноотрицательного результата. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора, первый в мире изотермический тест AmpliSens SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2. Он обеспечивает высокую выявляемость вируса, а результат можно получить за 20-25 минут.

Глава научной группы разработки новых молекулярно-биологических технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Петров сообщил, что разработка нового теста «стало своего рода "ответом" наших ученых на темпы мутации вируса».

В ведомстве добавили, что все компоненты теста производятся в институте, что позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа и сохранить доступность тестирования для россиян.

18 марта Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА. Созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким». По информации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), третья фаза клинических исследований начнется в конце лета этого года.

В России на сегодняшний день, помимо «Конвасэла», зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».