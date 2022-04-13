ФМБА уточнило сроки исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл»

ФМБА сообщило, что третья фаза исследований вакцины «Конвасэл» планируется в конце лета

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) уточнило сроки проведения пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «Конвасэл». Об этом сообщает РИА Новости.

Планируется, что третья фаза клинических исследований начнется в конце лета этого года. В ее рамках будет оцениваться безопасность, иммуногенность и профилактическая эффективность вакцины. Наблюдать за добровольцами, которые участвуют в исследованиях, будут не менее шести месяцев.

18 марта Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами ФМБА. Созданный на базе института цех рекомбинантных препаратов «соответствует полностью любым требованиям GMP, самым высоким».

В России на сегодняшний день, помимо «Конвасэла», зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».