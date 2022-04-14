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ФМБА начнет выпуск российской вакцины от COVID-19 в латиноамериканской стране

ФМБА начнет выпуск российской вакцины от COVID-19 «Конвасэл» в Никарагуа

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вакцину от COVID-19 «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства, начнут выпускать на площадке Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Никарагуа. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФМБА.

«В ближайшей перспективе мы планируем начать трансфер технологии производства вакцины "Конвасэл" на площадку Латиноамериканского института биотехнологии Мечников в Республике Никарагуа», — рассказали в компании.

Отмечается, что в Никарагуа находится вторая производственная площадка Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток, которая уже производит и поставляет в страны региона вакцины от гриппа.

При этом представители ФМБА добавили, что потенциальные страны экспорта уже проявили определенный интерес к вакцине «Конвасэл». Однако зарегистрировать и начать поставки препарата за рубеж станет возможным только после завершения третьей фазы клинических исследований.

Минздрав России зарегистрировал вакцину против коронавируса «Конвасэл» 18 марта. Это субъединичная рекомбинантная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, ни один человек, прошедший вакцинацию «Конвасэлом» в рамках клинических исследований, не заболел COVID-19.

В России на сегодняшний день зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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Марина Совина
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