В России оценили вероятность дефицита кофе

«Известия»: подорожание кофе в РФ связано не с санкциями, а с логистикой и курсом валют

Крупные производители кофе, такие как Lavazza и Paulig, покинули российский рынок в связи с ситуацией вокруг Украины, а цены на этот продукт за последний месяц выросли в полтора раза. Опрошенные «Известиями» эксперты отрасли оценили вероятность дефицита кофе и основные проблемы, которые могут ожидать индустрию в России.

Специалисты связали подорожание не с санкциями, а с курсом валют и валютными рисками, а также логистикой. Страна в силу климатических причин не может выращивать кофейные зерна, поэтому вынуждена импортировать его. В силу формальных и неформальных ограничений поставки оказались под угрозой.

При этом в Россию поступает в основном сырой продукт, обжаркой занимаются отечественные компании, отмечают эксперты. Страны-поставщики в подавляющем большинстве антироссийские санкции не вводили.

«Есть сложности с морскими перевозчиками. Есть сложности с подачей контейнеров под загрузку. Очень серьезно удлинилось транзитное время. Сейчас, в марте и апреле 2022 года, мы наблюдаем серьезный сбой отгрузок», — пояснил говорит генеральный директор импортера KLD Trade Андрей Эльсон.

Он добавил, что существенной проблемой отрасли является сокращение доступной денежной массы, компании с недостаточной капитализацией могут уйти с рынка, однако по состоянию на сегодняшний день Россия продолжает покупать и отгружать кофе, получать платежи от покупателей и оплачивать поставки.

Ситуацию с уходом марок Lavazza и Paulig производители и импортеры не считают критической, несмотря на то, что бренды обеспечивали около 20 процентов емкости рынка готового кофе.

Эльсон указал, что в России достаточно мощностей для обжарки кофе, достаточно специалистов, способных качественно заниматься этим процессом. Специалисты сходятся во мнении, что физического дефицита напитка в стране не будет. Рост цен составит не более 10-15 процентов.

13 апреля итальянский производитель кофе Lavazza объявил, что временно прекращает всю работу в России. В связи с «форс-мажором» и невозможностью поставок компания также приостанавливает дистрибуцию своей продукции на Украине. Из-за роста стоимости сырья и логистики компанию ожидает непростой год, отметили в Lavazza.

