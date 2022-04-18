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На рынке жилья в Дубае заметили ажиотаж

К концу первого квартала 2022 года на рынке жилья в Дубае заметили ажиотажный спрос

Фото: Shutterstock

К концу первого квартала 2022 года на рынке недвижимости в Дубае заметили ажиотаж — спрос увеличился на 79 процентов в количественном выражении относительно аналогичного периода 2021-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Kalinka Group.

В денежном выражении спрос увеличился на 124 процента. За первые три месяца 2022 года с жильем в Дубае заключили 20,6 тысячи сделок — на 79 процентов больше, чем в 2021 году. В общей сложности новые собственники заплатили за объекты 15,2 миллиарда долларов.

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Что касается новостроек, то спрос на них в количественном выражении увеличился на 124 процента и на 177 процентов — в денежном. За первый квартал с новостройками в Дубае заключили 8,6 тысячи сделок, их общая сумма достигла 4,3 миллиарда долларов.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании в сфере недвижимости CBRE Group сообщил, что за первые три месяца 2022 года в Дубае было совершено более 19 тысяч сделок по продаже жилья. Показатель за квартал поставил исторический рекорд.

Нина Ташевская
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