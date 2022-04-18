Депутат Госдумы назвал способ сэкономить на вывозе мусора при продаже дачи

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал способ сэкономить на налоге при продаже дачи

При продаже дачи можно существенно сэкономить на налоге, способ сделать это назвал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова приводит «Парламентская газета».

Чаплин рассказал, что с 1 января 2022 года при продаже дачи до истечения минимального срока владения объектом налогом облагается лишь 70 процентов кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Другой закон освобождает от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости семьей с двумя и более детьми вне зависимости от того, сколько лет назад было зарегистрировано право собственности.

Кроме того, депутат заявил, что дачники в Московском регионе могут получить скидку от региональных операторов на вывоз мусора. Сэкономить на услуге удастся, если в садовом товариществе установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и мусор сортируют. В данный момент такую практику применяют около 250 товариществ.

Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин предупредил россиян о том, какие штрафы их могут ждать за нарушения на дачах. За борщевик на участке накажут на 500 рублей, а если дача находится в Подмосковье — на 5 тысяч рублей.