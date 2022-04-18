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Депутат Госдумы назвал способ сэкономить на вывозе мусора при продаже дачи

Депутат Госдумы Никита Чаплин назвал способ сэкономить на налоге при продаже дачи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

При продаже дачи можно существенно сэкономить на налоге, способ сделать это назвал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Его слова приводит «Парламентская газета».

Чаплин рассказал, что с 1 января 2022 года при продаже дачи до истечения минимального срока владения объектом налогом облагается лишь 70 процентов кадастровой стоимости имущества, а не вся сумма. Другой закон освобождает от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости семьей с двумя и более детьми вне зависимости от того, сколько лет назад было зарегистрировано право собственности.

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Кроме того, депутат заявил, что дачники в Московском регионе могут получить скидку от региональных операторов на вывоз мусора. Сэкономить на услуге удастся, если в садовом товариществе установлены контейнеры для раздельного сбора отходов и мусор сортируют. В данный момент такую практику применяют около 250 товариществ.

Ранее управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин предупредил россиян о том, какие штрафы их могут ждать за нарушения на дачах. За борщевик на участке накажут на 500 рублей, а если дача находится в Подмосковье — на 5 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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