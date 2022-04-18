Жители Крыма назвали эффективные способы сэкономить в отпуске на полуострове

Авторы блога «Покажи мир» посоветовали арендовать в Крыму квартиру с кухней для экономии

Жители Крыма, которые много путешествуют и рассказывают о бюджетных поездках, назвали несколько эффективных способов сэкономить во время отпуска на полуострове. Своим опытом семья поделилась в блоге «Покажи мир» на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь, крымчане порекомендовали при бронировании жилья отдавать предпочтение квартирам с кухней, поскольку готовить на отдыхе самостоятельно дешевле. «Гостиницы и отели закладывают в стоимость номера 500-1000 рублей с человека на завтраки при формате шведский стол. Я вот ну никак не наедаю на эту сумму», — отметил один из авторов и добавил, что летом в Крыму большое разнообразие свежих овощей и фруктов, а на рынке можно купить все продукты.

Кроме того, семья посоветовала не бронировать экскурсии, а взять напрокат автомобиль и перемещаться по республике на нем. «Средняя стоимость экскурсии по крымскому полуострову — полторы — две тысячи рублей с человека. На семью из четырех человек получится примерно семь-восемь тысяч рублей», — пояснили блогеры, уточнив, что аренда машины обойдется в две — две с половиной тысячи рублей в сутки.

Тем, кто планирует привозить домой сувениры и сладости, путешественники предложили покупать их не в популярных туристических местах, а на обычных рынках. «Посмотрите на карте или расспросите местных, где в курортных городах Крыма есть хорошие рынки. Города на побережье у нас маленькие, и обычно дойти до рынка можно пешком. Здесь вы купите дешевле на 30-40 процентов как фрукты, так и вкусные сувениры», — поделились лайфхаком крымчане.

В апреле россиянка, которая часто путешествует по Крыму, назвала походы лучшим форматам отдыха на курорте. Путешественница призналась, что, несмотря на некоторые минусы, она отдыхает на полуострове четвертый год подряд. Самым легким маршрутом для похода она назвала восхождение на гору Кошка.