Часто отдыхающая в Крыму россиянка назвала лучший формат отпуска на полуострове

Читательница портала «Тонкости туризма» назвала лучшие маршруты для походов в Крыму

Россиянка, которая часто путешествует по Крыму, назвала походы лучшим форматам отпуска на курорте. Мнение девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница призналась, что несмотря на некоторые минусы она отдыхает на полуострове четвертый год подряд. «Принимаю его со всеми достоинствами и недостатками: тут нет нормального сервиса, инфраструктура развита не очень хорошо, в сезон может быть огромное количество туристов, мусор и очереди», — отметила она.

Тем не менее, читательница портала перечислила несколько нетуристических мест в Крыму, которые подойдут для активного отдыха. Самым легким маршрутом для похода она назвала восхождение на гору Кошка. «Здесь очень крутые виды на Кореиз и Симеиз, на море и на горы! Отличный маршрут для любого возраста», — уточнила она.

Кроме того, россиянка порекомендовала отправиться в ущелье Уч-Кош. Для прохода в заповедник нужен пропуск, который оформляется на официальном сайте за 150 рублей. В заключение туристка посоветовала для посещения тропу Сигнатур в окрестностях Ялты: маршрут в 1,4 километра можно преодолеть за два часа.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали оптимальную стоимость проживания в отелях Крыма летом. Десятидневное размещение семьи из трех человек с питанием по системе «все включено» обойдется в 30,4 тысячи рублей.