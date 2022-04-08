Раскрыта оптимальная стоимость проживания в отелях Крыма летом

Стоимость отдыха в Крыму для семьи из трех человек летом составит 30,4 тысячи рублей

Россиянам раскрыли оптимальную стоимость проживания в популярных отелях Крыма в летнем сезоне с учетом скидок за раннее бронирование. Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) изучили предложения рынка и назвали наиболее выгодные из них.

Так, любителям галечных пляжей подойдет отдых на южном побережье полуострова. Здесь наиболее бюджетный вариант проживания предлагает гостиница категории «две звезды» «Ателика Горизонт», расположенная на высоком берегу курортного района Алушты. Стоимость десятидневного размещения семьи из трех человек с питанием по системе «все включено» составит 30,4 тысячи рублей.

Проживание в четырехзвездочном городе-отеле «Ялта-Интурист» предлагается отдыхающим за 144,4 тысячи рублей на семью из двух взрослых и одного ребенка. В цену входит питание на базе завтраков. На территории гостиницы расположены бассейны, детский аквапарк, мини-зоопарк и разнообразные рестораны.

Для туристов, предпочитающих песчаные и песчано-галечные пляжи, туроператоры рекомендуют выбирать отели на западном или южном побережье Крыма. Цена за десятидневное проживание в двухзвездочных гостиницах варьируется от 31,3 до 41,6 тысячи рублей на семью из трех человек. Такую стоимость предлагают отели «Юпитер» в Евпатории, «Санвиль Золотой пляж» в Феодосии и «Новый свет» в Судаке.

Дороже обойдется отдых в гостиницах категории «три звезды» в Евпатории. Так, за размещение в отелях «Корона», «Романова» и Ribera Resort and Spa трем путешественникам придется заплатить 67,2, 85,6 и 167 тысяч рублей соответственно. Для проживающих доступны бассейны, бары, рестораны, игровые площадки, дискотеки и тренажерные залы.

Ранее эксперты туристической отрасли предложили российским туристам бюджетный способ добраться до курортов Крыма в летний период. Дешевле всего отправиться на отдых в республику на автобусе — проезд из Москвы в Симферополь в июне в одну сторону будет стоить от 2,8 тысячи до 3,6 тысячи рублей.