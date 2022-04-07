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Россиянам раскрыли бюджетный способ добраться до курортов Крыма летом

В АТОР предложили россиянам отправиться в Крым на автобусе за 2,8 тысячи рублей

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Эксперты туристической отрасли предложили российским путешественникам бюджетный способ добраться до курортов Крыма в летний период. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По их данным, дешевле всего отправиться на отдых в республику на автобусе — проезд из Москвы в Симферополь в июне в одну сторону будет стоить от 2,8 тысячи до 3,6 тысячи рублей. Время в пути составляет до 30 часов.

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Дороже обойдется путешествие в Крым на поезде: цена билета по маршруту Москва — Симферополь стартует от 4,7 тысячи рублей в одну сторону. Из Санкт-Петербурга в Севастополь можно добраться за 6,1 тысячи рублей, из Перми — за 8,1 тысячи.

При этом в АТОР отметили, что стоимость проезда в плацкартных вагонах регулируется Федеральной антимонопольной службой и не меняется в зависимости от спроса. В классах купе и СВ применяется динамическая система ценообразования: чем выше спрос и ближе дата отправления, тем выше цена на билеты.

Ранее в апреле эксперт в области туризма Людмила Бабий раскрыла отечественным туристам способ сэкономить на путешествии в Крыму. Для экономии в отпуске отечественным отдыхающим порекомендовали выбирать жилье вдали от моря.

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Валентина Процкова
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