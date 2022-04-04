Россиянам раскрыли способ сэкономить на отдыхе в Крыму

Российским туристам предложили для экономии на отдыхе в Крыму выбирать жилье вдали от моря

Эксперт в области туризма Людмила Бабий раскрыла отечественным туристам способ сэкономить на путешествии в Крыму. Об этом она рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму», пишет РИА Новости.

Так, специалист пояснила, что из-за повышенного спроса среди россиян на отдых на побережье Черного моря в 2022 году цены на жилье могут повыситься. Для экономии в отпуске путешественникам порекомендовали выбирать жилье вдали от моря.

«Многие в этом году будут смотреть не только на санатории и отели в первой-второй линии от моря, но на жилье, которое находится в нескольких километрах. Потому что многие приедут на своих авто, и это будет дешевле, а приехать к морю через десять минут не проблема», — отметила Бабий.

По ее словам, грядущий летний сезон будет удачным как для Крыма, так и для Краснодарского края, при этом конкуренции между регионами практически не будет, поскольку отдыхающих «хватит всем». «Несмотря на это, нам нельзя злоупотреблять и завышать ценовые планки, необходимо показать истинное гостеприимство», — подчеркнула эксперт.

Ранее в апреле побывавшая в Крыму россиянка предупредила о самых распространенных схемах обмана туристов и назвала способы осадить мошенников. Она рассказала, что чаще всего от злоумышленников страдают пенсионеры, молодежь и туристы с детьми.