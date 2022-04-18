Москвичи бросились сдавать квартиры для богатых

Предложение элитных квартир в Москве выросло на 19 процентов

Москвичи бросились сдавать жилье для богатых в аренду. К такому выводу пришли в агентстве элитной недвижимости Savills, результаты исследования приводит «Интерфакс».

С января по март 2022 года предложение столичных элитных квартир удвоилось, а с марта по апрель выросло на 19 процентов. Отмечается, что такой стремительный рост беспрецедентен для рынка элитной недвижимости. При этом нынешнее предложение не достигло показателей во время пандемии — оно отстает от объема предложения июня 2020 года на 14 процентов.

Эксперты предполагают, что появление свободного жилья связано с решением арендаторов покинуть Россию или с изменением требований к недвижимости. Кроме того, в Москве появилось много арендованных квартир, из которых временно съехали жильцы. В Savills полагают, что вскоре эти объекты вновь выйдут на рынок.

Спрос же с начала года снизился на восемь процентов. За первый квартал 2022 года разница в ставках аренды предложения и спроса увеличилась на 26 процентов, составив 142 тысячи рублей. Средний бюджет предложения аренды элитной недвижимости составил 394 тысячи за квартиру в месяц, а ставка спроса — 252 тысячи за квартиру в месяц. Директор департамента аренды Елена Куликова отметила, что на данный момент объем снижения оценивается на 10-15 процентов, что соответствует уровню цен до пандемии.

Ранее эксперты пришли к выводу, что на вторичном рынке в России подорожали элитные загородные дома. С начала 2022 года стоимость такой недвижимости выросла на 28 процентов — теперь средняя цена такого жилья составляет 202 миллиона рублей. Это произошло из-за валютных колебаний на фоне спецоперации России на Украине.