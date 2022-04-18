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Дженнифер Энистон пожаловалась на проблемы со здоровьем

Актриса Дженнифер Энистон пожаловалась на проблемы со здоровьем

Фото: Monica Almeida

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон пожаловалась на проблемы со здоровьем. О своем состоянии голливудская звезда рассказала в интервью People.

Артистка призналась, что десятилетиями страдала от бессонницы, лунатизма, а также чувства беспокойства и тревожности. Энистон рассказала, что не сразу осознала масштаб проблемы со сном, которая в последующем сильно повлияла на ее работоспособность и физическое состояние.

«Я думаю, это началось где-то в мои 30 или даже раньше, тогда было сложно заметить последствия недостатка сна: мы молоды, нам кажется, что мы такие непобедимые», — поделилась звезда. Энистон также добавила, что из-за бессонницы начала ходить во сне — по ночам на актрису реагировала сигнализация в ее доме.

Долгое время звезда откладывала поход к врачу, однако, обратившись один раз, со всей серьезностью подошла к борьбе с этой проблемой. «Раньше проблема бессонницы была последней в списке тех, которые я хотела решить. Но при плохом сне, когда биологические часы полностью сбиты, невозможно заниматься физическими упражнениями или сидеть на диете», — рассказала актриса.

В декабре прошлого года голливудская звезда отреагировала на слухи о своей беременности, заявив о том, что ей больно и противно читать заголовки о ее скором становлении матерью.

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Анастасия Астахова
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