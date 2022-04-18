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Посольство России в Эстонии призвало найти повредивших памятник советским воинам

Посольство РФ в Таллине призвало наказать повредивших памятник воину-освободителю

Фото: Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

Посольство России в Эстонии призвало местные власти провести расследование инцидента с памятником воину-освободителю, известным как Бронзовый солдат. Комментарий появился в Telegram-канале дипмиссии.

Посольство заявило, что повредивших памятник необходимо найти. «Надеемся, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов. Виновные должны быть найдены и наказаны в назидание тем, кто хотел бы последовать их примеру», — сказано в сообщении. Дипломаты также отметили, что подобные действия стоят в одном ряду с призывами отменить праздник 9 мая и запретить символ победы.

Ранее стало известно, что с памятника воинам-освободителям, расположенного на кладбище в Таллине, срезали орден Красной Звезды. До 2007 года он находился в центре города, а затем был перемещен.

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Марина Совина
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