В Эстонии осквернили памятник советским воинам

В Таллине неизвестные срезали орден Красной Звезды с памятника советским воинам

В Таллине неизвестные осквернили памятник советским воинам «Бронзовый солдат» — со статуи был срезан орден Красной Звезды. Об этом сообщает портал «Эстляндские ведомости».

О произошедшем утром 18 апреля сообщил член правления объединения «Российских граждан Европы» Сергей Чаулин. По его словам, полиция пообещала «по возможности» прибыть на место преступления.

Памятник, известный среди жителей столицы Эстонии как «Бронзовый солдат», в 2007 году был перенесен из центра города на кладбище.

11 апреля стало известно, что в эстонском городе Отепя неизвестные разрисовали памятник советским воинам, окрасив его в цвета украинского флага. Также они оставили на монументе надпись синей краской в виде буквы Y.

Подобные инциденты происходили и в Литве: в двух городах страны, Шета и Куркляй, вандалы осквернили памятники советским солдатам, находящиеся на местах массовых захоронений. Монументы были залиты синей и желтой краской.