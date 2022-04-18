Женщина услышала случайное признание друга и прекратила с ним отношения

Женщина рассталась с другом, узнав, что он ждет смерти ее мужа в надежде на брак с ней

Пользовательница Reddit с ником Nova3113 поделилась историей о том, как рассталась с давним другом после того, как услышала его случайное признание. По словам рассказчицы, приятель оговорился, что ждет смерти ее мужа в надежде заключить с подругой брак.

Женщина отметила, что их дружба длилась на протяжении 15 лет, и ранее он всегда относился к ней с вниманием и добротой. Однако однажды друзья поспорили по телефону, обсуждая тот факт, что у мужчины не получается найти себе пару. В какой-то момент приятель Nova3113 упомянул, что его раздражают утверждения некоторых женщин о том, что они не чувствуют себя в безопасности в мужском обществе.

Рассказчица заявила другу, что женщинам тревожно в окружении противоположного пола из-за новостей о насилии со стороны мужчин. После этой реплики ее собеседник сильно рассердился. «Он перебил меня и закричал: "Началось! *** [проклятые] женщины снова ноют! Знаешь что, я тусуюсь с тобой только потому, что когда-нибудь твой муж умрет, и, по логике, твоим следующим мужем должен стать я. И у меня уже кончается терпение!"» — вспомнила Nova3113. Она добавила, что тут же положила трубку и перестала общаться с мужчиной, которого всегда считала одним из своих лучших друзей.

Пользовательница уточнила, что надежды друга на кончину ее мужа были связаны с тем, что пара увлекается скалолазанием. После ссоры с другом супруги на всякий случай внимательно проверили исправность оборудования мужа.

В комментариях многие пользователи признались, что рассказ женщины их удивил, и поддержали авторшу поста. «Рада, что ты избавилась от этого друга, он отвратительный человек», «Хорошо, что ты узнала об этом до того, как у друга кончилось терпение ждать смерти твоего мужа, и он не взял ситуацию в свои руки», — написали юзеры. Некоторые из них также посоветовали рассказчице внимательнее отнестись к своей безопасности.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как разрушил брак своего отца. По словам парня, его мачеха решила прекратить отношения с партнером, узнав, что мужчина отказался от сына при рождении.