Рашкин пожаловался правительству на сложности с купленным лосем

Депутат Рашкин направил правительству РФ письмо с жалобой на сложности с купленным лосем

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в письме пожаловался правительству России на сложности с купленным лосем. Об этом в понедельник, 18 апреля, пишет «Газета.ру».

В адресованном властям документе политик сообщил, что в Саратовской области не принимают купленного им в качестве компенсации животного, и попросил правительство, чтобы оно потребовало от них забрать животное.

«Возмещать же надо. И пусть он здесь плодится, размножается, живет и приживается», — рассказал Рашкин.

Он также выразил готовность погасить путевку на отстрел лося, чтобы не мучить его дальней перевозкой, но комитет по охоте и рыболовству Саратовской области на это не соглашается. Власти должны либо принять животное, либо заявить, что лось не нужен, считает депутат.

«Я понимаю, что они хотят всячески противодействовать возмещению особи лося. Больше я за этим абсолютно ничего не вижу», — отметил политик.

Ранее стало известно, что в качестве компенсации за убитую в ноябре 2021 года в лесу Лысогорского района Саратовской области лосиху Рашкин приобрел лося, но власти региона его не приняли, объяснив это тем, что у них нет методики принятия животного.

Сам депутат подчеркнул, что как только ему укажут место и дату для передачи, он перевезет животное из Иркутской области.

В конце марта сообщалось, что Рашкин возместил ущерб за убитого лося. Он выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек и договорился о покупке лося.