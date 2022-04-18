Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Рашкин купил лося вместо убитого

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы Рашкин купил лося, но власти его не приняли

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин купил лося взамен животного, которого он застрелил на незаконной охоте. Однако его не могут принять, сообщила депутат нижней палаты российского парламента Ольга Алимова. Ее видеообращение опубликовано на сайте партии.

Алимова назвала ситуацию вокруг Рашкина политической и добавила, что если бы не было «дела лося», то появилось бы «дело клопа», «дело золотой рыбки» или любое другое. Она заявила, что ее возмущают проверки против Рашкина, которые включали в себя такие оперативные мероприятия, как прослушивание телефона и слежку.

Материалы по теме:
Что это было? Охота Рашкина, отравленный арбуз и антиваксеры: самые странные события безумного 2021 года
Что это было?Охота Рашкина, отравленный арбуз и антиваксеры: самые странные события безумного 2021 года
31 декабря 2021
Тяжелая ноша. Исландия прекращает охоту на китов. Почему ей пришлось отказаться от скандальной древней традиции?
Тяжелая ноша.Исландия прекращает охоту на китов. Почему ей пришлось отказаться от скандальной древней традиции?
24 февраля 2022

Депутат добавила, что в качестве компенсации за убитую в ноябре 2021 года в лесу Лысогорского района Саратовской области лосиху Рашкин приобрел лося. Однако власти региона его не приняли.

«Он приобрел лося, который Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях», — подчеркнула Алимова.

Ранее Рашкин возместил ущерб за убитого лося. Он выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек и договорился о покупке лося.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без разрешения на это. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Германия раскрыла планы об отказе от российского газа
Минобороны показало последствия удара «Точки-У» в Запорожской области
Названы профессии самых проблемных в разводе мужчин
Репортер отпил из кеда в прямом эфире
Россиянина осудят за убийство знакомого ради пенсии по инвалидности
Беременная Бритни Спирс снялась в бикини и вызвала споры среди фанатов
Грудной ребенок попал в больницу после домашней операции по обрезанию в Москве
Президент Таджикистана призвал к скорейшим переговорам с Киргизией по границе
Стало известно об остановленной атаке на карты россиян
Рашкин купил лося вместо убитого
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.