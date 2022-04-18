Рашкин купил лося вместо убитого

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы Рашкин купил лося, но власти его не приняли

Обвиняемый в браконьерстве депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин купил лося взамен животного, которого он застрелил на незаконной охоте. Однако его не могут принять, сообщила депутат нижней палаты российского парламента Ольга Алимова. Ее видеообращение опубликовано на сайте партии.

Алимова назвала ситуацию вокруг Рашкина политической и добавила, что если бы не было «дела лося», то появилось бы «дело клопа», «дело золотой рыбки» или любое другое. Она заявила, что ее возмущают проверки против Рашкина, которые включали в себя такие оперативные мероприятия, как прослушивание телефона и слежку.

Депутат добавила, что в качестве компенсации за убитую в ноябре 2021 года в лесу Лысогорского района Саратовской области лосиху Рашкин приобрел лося. Однако власти региона его не приняли.

«Он приобрел лося, который Саратовская область не готова принять, потому что они не знают, что делать в таких случаях», — подчеркнула Алимова.

Ранее Рашкин возместил ущерб за убитого лося. Он выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек и договорился о покупке лося.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области без разрешения на это. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили ее в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотничьего хозяйства региона, когда остановили автомобиль депутата.