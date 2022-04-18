Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии предупредили о значительном росте цен на газ

Поставщики электроэнергии в ФРГ проинформировали, что тарифы вырастут на 19,5 процента

Фото: Pixabay

В Германии поставщики электроэнергии, которые отвечают за 13 миллионов домохозяйств на территории страны проинформировали о том, что в апреле, мае и июне тарифы вырастут примерно на 19,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации онлайн-площадки Verivox, сильный рост цен на электричество, с которым столкнутся частные потребители в 2022 году, обусловлен событиями на Украине. Рост цены на газ в ФРГ в среднем составит 42,3 процента. Площадка предупреждает поставщиков газа об «исторически высоких» закупочных ценах.

Согласно имеющейся информации, в прошлом одно домохозяйство потребляло в год примерно четыре тысячи киловат в час и платило за электроэнергию 1171 евро, а сейчас этот показатель достиг 1737 евро.

Ранее 17 апреля глава отраслевого профсоюза NGG (Nahrung-Genuss-Gaststaetten) ФРГ Гидо Цайтлер заявил, что введение эмбарго на поставки российского газа нанесет урон пищевой промышленности Германии. По его словам, прекращение поставок газа будет контрпродуктивным для производства пищевых продуктов. Цайтлер предупредил о значительных нарушениях производства, которые ощутят потребители в супермаркетах в случае недостаточных поставок газа в Германию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев предупредил Европу о последствиях «дефолта России» из-за санкций
В Калининграде оценили возможность появления военных НАТО
Раскрыта главная причина таяния шельфовых ледников в Антарктиде
В РАН оценили возможность существования МКС без России
В Германии предупредили о значительном росте цен на газ
Вучич рассказал об экономических последствиях конфликта на Украине для Сербии
Санкции против России назвали вредными для США
В Сербии рассказали о награде от Запада в случае поддержки санкций против России
Названа скрытая опасность во время пандемии коронавируса
Вучич заявил о «минировании» сербских самолетов спецслужбами из Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.